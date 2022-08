Welttag der humanitären Hilfe

Bundesaußenministerin Baerbock (IMAGO / photothek / Florian Gaertner)

Viele von ihnen arbeiteten unter schwierigsten Bedingungen, sagte Baerbock anlässlich des Welttages der humanitären Hilfe in Berlin. Sie brächten sich selbst in Gefahr, um Menschen in Not zu unterstützen, und gäben denen Hoffnung, die alles verloren hätten.

Derzeit seien doppelt so viele Menschen wie noch vor drei Jahren auf humanitäre Hilfe angewiesen, betonte die Außenministerin. Deshalb sei es nicht an der Zeit, bei der Hilfe zu sparen. Das Auswärtige Amt stellt dafür im laufenden Jahr mehr als 2,7 Milliarden Euro zu Verfügung. Deutschland sei damit schon seit Jahren zweitgrößter Geber für humanitäre Hilfe weltweit, erklärte Baerbock.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.