Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Lodz mit ihren Kollegen Le Drian aus Frankreich und Rau aus Polen. (Alik KEPLICZ / AFP)

Sie sei zutiefst beeindruckt von diesem privaten und zivilgesellschaftlichen Engagement, sagte Baerbock bei einem Besuch im polnischen Lodz. Menschen, egal welchen Alters, kämen an die Grenze, um Geflüchtete zu unterstützen. Baerbock war gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Le Drian nach Lodz gereist, wo sie den polnischen Außenminister Rau trafen.

Im Anschluss reist Baerbock nach New York weiter, um an der Vollversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. Es müssten möglichst viele Staaten Farbe bekennen gegen den Krieg des russischen Präsidenten Putin, sagte sie.

Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der UNO mehr als 660.000 Menschen ins Ausland geflüchtet. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen erklärte, man rechne mit der größten Flüchtlingswelle in Europa in diesem Jahrhundert.

