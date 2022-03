Bundesaußenministerin Baerbock (Archivbild) (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Die Grünenpolitikerin will sich dort über die Situation der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine informieren. Geplant sind Gespräche mit der Staats- und Regierungsspitze sowie ein Besuch des Flüchtlingszentrums in der Hauptstadt Chisinau. Moldau ist eines der wirtschaftlich schwächsten Länder Europas. Die frühere Sowjetrepublik strebt - wie die Ukraine - eine EU-Mitgliedschaft an. Der Internationale Währungsfonds hatte der Republik Moldau zuletzt weitere Finanzhilfen für die Versorgung von Flüchtlingen gewährt.

Baerbock schließt mit ihrem Besuch in Moldau eine Reise durch die Balkanländer ab. Zuletzt hatte sie in Serbien von der Regierung eine härtere Haltung gegen Russland angesichts des Angriffs auf die Ukraine gefordert. Die Ministerin betonte in Belgrad, zu dem von Serbien angestrebten EU-Beitritt gehöre die Bereitschaft, die gemeinsame Außenpolitik der EU mitzutragen.

