Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Gouverneur Bogomas erklärte, die Attacke sei zurückgeschlagen worden. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Bereits vor einer Woche hatte Bogomas erklärt, man habe mutmaßliche Saboteure zurückgedrängt.

In der Nacht meldeten die russischen Behörden erneut, mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. Die ukrainische Seite bekannte sich dazu nicht. Angesprochen auf eine zunehmende Präsenz von Drohnen über Moskau, sagte Außenministerin Baerbock bei einer Pressekonferenz in Berlin lediglich, Russland habe die Ukraine angegriffen. Deswegen habe diese ein in der UNO-Charta verbrieftes Recht, Land und Menschen zu verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.