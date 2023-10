Krisengespräche

Außenministerin Baerbock während ihres gestrigen Aufenthalts in Israel (dpa / Ilia Yefimovich)

In der Hauptstadt Kairo will sie mit ihrem Amtskollegen Schukri zusammenkommen. Gestern war Baerbock im Rahmen ihres Solidaritätsbesuchs in Israel auch mit Familien von Geiseln der Hamas zusammengekommen. Die Grünen-Politikerin rief die Entführer auf, die Menschen freizulassen. Zeitweilig mussten die Außenministerin und ihre Delegation in einen Luftschutzkeller in Tel Aviv Zuflucht suchen, da die Stadt erneut vom Gaza-Streifen aus mit Raketen beschossen wurde.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.