Die Lieferung von Kampfflugzeugen steht nach Angaben von Baerbock derzeit nicht zur Debatte. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es handle sich um schwierige Entscheidungen, sagte die Grünen-Politikerin dem Berliner "Tagesspiegel". Es gehe nicht um Spielzeug, sondern um schweres Kriegsmaterial. Daher sei es wichtig, immer wieder sorgfältig abzuwägen. Zugleich müsse aber auch bedacht werden, was passiere, wenn die Ukraine sich nicht verteidigen könne.

Baerbock versicherte, dass es in der Regierung derzeit keine Debatte über eine mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen an das von Russland angegriffene Land gebe. Mit dem Thema befasste sich nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auch der EU-Gipfel in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.