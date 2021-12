Außenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / AP / Michele Tantussi)

Für den Nachmittag sind in Brüssel Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell und Nato-Generalsekretär Stoltenberg anberaumt. Am Freitag fliegt Baerbock nach Warschau zu einem Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen Rau. Nach Angaben eines Sprechers geht es bei den Begegnungen um bilaterale, europapolitische und andere außenpolitische Themen. Unter anderem werde die Lage zwischen Russland und der Ukraine, die Bewältigung der Klimakrise, die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze sowie die Zukunft der Europäischen Union eine Rolle spielen. In Warschau stehe zudem eine Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Programm.

Am Freitag wird Bundeskanzler Scholz vom französischen Präsidenten Macron im Elysee-Palast empfangen.

