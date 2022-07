Asien-Reise

Annalena Baerbock am Flughafen in Nagasaki (picture alliance/dpa)

Dort will sie zunächst ihren japanischen Amtskollegen Hayashi zu einem Antrittsbesuch treffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll laut Auswärtigem Amt die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit stehen. Dabei dürfte es auch um das Verhältnis zu China gehen. Japan steht außerdem als Mitglied der derzeit von Deutschland geführten G7-Runde großer Wirtschaftsmächte in enger Abstimmung über die Konsequenzen aus dem Vorgehen Russlands gegen die Ukraine. Am Nachmittag besucht Baerbock einen japanischen Flottenstützpunkt. Geplant ist zudem eine Visite auf dem Stützpunkt der 7. US-Flotte in Yokosuka.

Gestern hatte Baerbock während eines Besuchs in Nagasaki an den Atombombenabwurf der USA am 9. August 1945 erinnert und zu diesem Anlass für eine Welt ohne Nuklearwaffen geworben. Davon aber sei man derzeit sehr weit entfernt, beklagte die Grünen-Politikerin.

