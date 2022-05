Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (pa/dpa/Fabian Sommer)

Franziskus sei nicht derjenige, der die Kirche vom Kopf auf die Füße stellen könne, sagte der Limburger Bischof im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Er rechne daher innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht mit grundlegenden Reformen, wie etwa der Gleichberechtigung von Frauen in Weiheämtern und der Abschaffung des Zölibats. Dennoch halte er die katholische Kirche für reformfähig, betonte Bätzing. Er setze sich zum Beispiel im Rahmen des Reformprozesses Synodaler Weg dafür ein, die Lehre zum Umgang mit Homosexualität zu verändern.

Zur Situation im Erzbistum Köln und dem schwebenden Rücktrittsgesuch von Kardinal Woelki meinte Bätzing, er habe das Ganze bis heute nicht verstanden. Woelki habe zwar selbst gemeldet, dass er seinen Rücktritt angeboten habe. Er sei sich aber nicht ganz sicher, ob das in Rom auch so angekommen sei. Bätzing erklärte, dass er nicht darüber informiert worden sei. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz spiele "in dieser Frage offensichtlich keine Rolle für Rom".

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.