Papst-Begräbnis

Der Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird zur öffentlichen Trauermesse für den emeritierten Papst Benedikt XVI. auf den Petersplatz getragen. (Ben Curtis/AP/dpa)

Zudem sei er ein "Mann von großer Bescheidenheit" gewesen, in der ganzen Welt hoch respektiert und geachtet, sagte Steinmeier nach der Trauerfeier in Rom. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, lehnte Diskussionen über eine Heiligsprechung als verfrüht ab. Jetzt sei nicht der Zeitpunkt dafür, erklärte er. Es sei üblich, erst nach Jahren mit dem Verfahren zu beginnen. Außerdem müsse zunächst eine Seligsprechung erfolgen. - Benedikt wurde heute im Petersdom beigesetzt. Rund 50.000 Menschen nahmen an der Trauerfeier teil - darunter die gesamte deutsche Staatsspitze. Auch eine Abordnung aus seiner bayerischen Heimat war anwesend.

Joseph Ratzinger, wie Benedikt früher hieß, war am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er führte die römisch-katholische Kirche von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013.

