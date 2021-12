Georg Bätzing, Bischof von Limburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (Archivbild) (Sebastian Gollnow/dpa)

Er sagte an Heiligabend in der Christmette in der Kapelle des Limburger Bischofshauses, wieder sei Weihnachten, und wieder könnten die Menschen das Fest wegen der Pandemie nicht so gestalten, wie sie es gerne täten. Doch er sei sich sicher, dass dies Jesus nicht hindere, die Herzen zu erwärmen.

Der Bischof erinnerte an die Christen, die an den Grenzen Europas in Flüchtlingslagern sitzen, oder die in afrikanischen Ländern den Terror islamistischer Gruppen fürchten müssen, wenn sie zum Weihnachtsgottesdienst aufbrechen. Er erinnerte auch an die Menschen, die am Heiligabend in den Flutgebieten in Notunterkünften sitzen, und an die Familien, die in diesem Jahr Angehörige verloren haben.

