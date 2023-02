Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, bei der Frühjahrs-Vollversammlung in Dresden (Robert Michael / dpa)

Der Konferenz-Vorsitzende Bätzing sagte zu Beginn der Frühjahrsversammlung der deutschen Bischöfe in Dresden, es solle wie geplant ein sogenannter Synodaler Rat eingerichtet werden, als gemeinsames Leitungsorgan von Laien und Klerikern. Dies hatte der Vatikan Mitte Januar schriftlich untersagt.

Bätzing räumte ein, dass die katholische Kirche in Deutschland in einer kritischen Situation sei. Er spreche aber nicht von Spaltung und wolle sie auch nicht. Gleichzeitig bekräftigte der Limburger Bischof die Notwendigkeit von Veränderungen in der katholischen Kirche. Andernfalls glaubten ihr die Menschen nicht mehr.

Zuletzt hatten führende Kardinäle und auch Papst Franziskus den synodalen Weg offen kritisiert. Mit ausgelöst hatte dies ein Brief von fünf konservativen deutschen Bischöfen an den Vatikan, in dem sie die Inhalte des synodalen Wegs ablehnen.

Mit dem Reformdialog will die katholische Kirche auch Konsequenzen aus dem vielfachen Missbrauch von Kindern durch Geistliche ziehen. Schwerpunktthemen sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.