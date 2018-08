Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat vor erheblichen Problemen für die Banken im Falle eines ungeordneten Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union gewarnt.

BaFin-Präsident Hufeld sagte bei einer Bankentagung in Frankfurt am Main, ein ungeordneter Brexit hätte Auswirkungen auf hunderttausende Verträge und würde gravierende Unsicherheit hervorrufen. Die Bankenaufsicht müsste dann mit Notmaßnahmen operieren.



Der Chef-Unterhändler der EU für den Brexit, Barnier, hatte zuvor einen ungeordneten Austritt Großbritanniens nicht ausgeschlossen.



Der Chefunterhändler der EU für den Brexit, Barnier, schließt einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht aus. Er sagte im Deutschlandfunk, die EU-Mitgliedsstaaten müssten auf alles vorbereitet sein. Dies beinhalte auch die Option, kein Abkommen zu erzielen. Barnier betonte, der Brexit sei kein Pokerspiel. Dafür sei die Lage zu ernst. Das Ausscheiden Großbritanniens habe rechtliche, finanzielle und soziale Konsequenzen. Der britische Brexit-Minister Raab hatte gestern erklärt, dass die selbstgesteckte Frist für eine Übereinkunft möglicherweise nicht eingehalten wird.



Eigentlich wollen beide Seiten bis Oktober eine Vereinbarung ausarbeiten. Das soll ermöglichen, dass die einzelnen Mitgliedsstaaten diese genehmigen, bevor Großbritannien am 29. März 2019 ausscheidet.