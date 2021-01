Bei der Finanzaufsicht Bafin kommt es nach dem Wirecard-Skandal zu einem Wechsel an der Führungsspitze.

Man sei einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass es einen personellen Neustart geben sollte, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Bafin-Chef Hufeld werde im Zuge einer Neuaufstellung der Finanzaufsicht seinen Posten zur Verfügung stellen.



Vor Kurzem hatte die Bafin einen Mitarbeiter wegen des Verdachts des Insiderhandels mit Wirecard-Papieren angezeigt. Der Beschäftigte der Wertpapieraufsicht hatte demnach am 17. Juni 2020 sogenannte strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard AG verkauft. Einen Tag später räumte der frühere Dax-Konzern Luftbuchungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro ein und meldete in der Folge Insolvenz an. Die Bafin wurde auch deshalb kritisiert, weil die Luftbuchungen jahrelang unentdeckt blieben.

