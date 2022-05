Finanzmarkt

Die Bafin warnt vor den finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs. (picture alliance / Daniel Kubirski | Daniel Kubirski)

Die mittelfristigen Risiken könnten problematisch werden, sagte Bafin-Chef Branson in Frankfurt am Main. Weltweit bremse der Krieg das Wirtschaftswachstum, störe die Handelsbeziehungen und treibe die Preise von Gas, Öl und anderen Rohstoffen in die Höhe. Infolgedessen steige die Inflation weiter, was Zinsanhebungen immer wahrscheinlicher mache, auch in der Eurozone. Ein abrupter und kräftiger Zinsanstieg könnte die Banken in Schwierigkeiten bringen.

Auch auf den Immobilienmärkten hätten sich die Risiken aufgetürmt. Wenn die Bauzinsen stiegen, lasse die Nachfrage nach Wohnimmobilien nach - in der Folge könnten die Preise sinken und damit der Wert der Sicherheiten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.