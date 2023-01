Verbraucherschutz

Das Computervirus zielt auf Banking-Apps (imago | Westend61)

Betroffen seien rund 400 Anwendungen für Geschäfte mit realen und Kryptowährungen, darunter auch solche deutscher Betreiber, teilte die BaFin in Frankfurt am Main mit. Das Cybervirus namens "Godfather" sorge dafür, dass gefälschte Internetseiten angezeigt werden. Loggen sich Verbraucher über diese Seiten ein, werden deren Log-in-Daten an die Kriminellen übermittelt. Darüberhinaus versucht die Schadsoftware, mit gefälschten Push-Nachrichten an Codes für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu gelangen. Wie das Virus auf die Computer gelangt, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.