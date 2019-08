Die Zahl der Bafög-Empfänger in Deutschland ist deutlich gesunken.

Im vergangenen Jahr bekamen 727.000 Menschen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, 55.000 oder 7,1 Prozent weniger als im Jahr 2017, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Bei den meisten Bafög-Beziehern handelt es sich um Studenten, 209.000 waren Schülerinnen und Schüler.



Zum 1. August trat eine Bafög-Reform in Kraft. Die Fördersätze wurden damit angehoben, ebenso die Einkommensfreibeträge der Eltern. Der Höchstbetrag steigt in zwei Schritten von 735 auf 861 Euro im Monat.