Der Film "1917" von Regisseur Sam Mendes ist der große Gewinner bei den Britischen Filmpreisen.

Er wurde unter anderem in den Kategorien bester Film und beste Regie ausgezeichnet. Insgesamt erhielt das Drama über den Ersten Weltkrieg sieben Preise.



Der Preis für den besten Schauspieler ging an Joaquin Phoenix für seine Rolle in "Joker". Als beste Schauspielerin wurde Renee Zellweger für ihre Verkörperung von Judy Garland in dem Film "Judy" geehrt.