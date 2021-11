Im Irak hat es Berichten zufolge einen Angriff auf die Residenz des Premierministers gegeben.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen schreiben, wurde dieser in der Nacht in der Grünen Zone in Bagdad mit einer bewaffneten Drohne durchgeführt. Premier al-Kadhimi habe den Anschlagsversuch jedoch unverletzt überstanden, hieß es mit Verweis auf Sicherheitskreise. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist derzeit unklar.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.