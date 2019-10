Im Irak ist es bei regierungskritischen Protesten erneut zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften gekommen.

Nach Angaben von Augenzeugen wurden an der sogenannten Grünen Zone in Bagdad Wasserwerfer eingesetzt, um mehrere tausend Demonstranten zurückzudrängen. Auch Schüsse in die Luft wurden abgegeben. In der Grünen Zone befinden sich Regierungsgebäude und ausländische Botschaften.



Die Demonstranten kritisieren unter anderem Korruption, die hohe Arbeitslosigkeit und häufige Stromausfälle. Anfang Oktober waren bei Protesten gegen die Regierung mehr als 150 Menschen getötet worden.