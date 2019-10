Im Irak sind bei regierungskritischen Protesten mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die staatliche Menschenrechtskommission in Bagdad mitteilte, wurden außerdem mehr als 90 Personen verletzt. Nach Angaben von Augenzeugen wurden an der sogenannten Grünen Zone in Bagdad Wasserwerfer eingesetzt, um mehrere tausend Demonstranten zurückzudrängen. Es wurden Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. In der Grünen Zone befinden sich Regierungsgebäude und ausländische Botschaften.



Die Demonstranten kritisieren unter anderem Korruption, die hohe Arbeitslosigkeit und häufige Stromausfälle. Anfang Oktober waren bei Protesten gegen die Regierung mehr als 150 Menschen getötet worden.