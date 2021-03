Papst Franziskus ist zu einem Besuch im Irak eingetroffen.

Nach der Landung seines Flugzeugs in Bagdad sagte der Papst, er empfinde den Besuch im Irak als eine Pflicht gegenüber einem seit vielen Jahren geschundenen Land. In Bagdad stand für Franziskus unter großen Sicherheitsmaßnahmen zunächst ein Treffen mit Ministerpräsident Kasimi und Staatschef Salih auf dem Programm. Danach sind Begegnungen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und der Ortskirche geplant.



Der Besuch von Franziskus im Irak ist die erste Auslandreise des Papstes seit Beginn der Corona-Pandemie. In dem überwiegend muslimischen Land lebten einst mehr als eine Million Christen. Heute sind es Schätzungen zufolge noch 250.000 bis 400.000.

