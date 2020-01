Im Irak ist die Polizei gewaltsam gegen regierungskritische Demonstrationen vorgegangen.

Spezialeinheiten räumten Medienberichten zufolge mehrere Straßen, Plätze und Brücken im Zentrum der Hauptstadt Bagdad. Ärzte berichten, in Bagdad und der südlichen Stadt Nassiriyah habe es auch Tote gegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters und der BBC hatte die Polizei in Bagdad scharf geschossen.



In Basra im Südirak war bereits in der Nacht das zentrale Protestlager aufgelöst worden. Nach Angaben von Aktivisten zündeten Sicherheitskräfte dabei auch Zelte der Demonstranten an. Der Politiker und Prediger al-Sadr hatte kurz zuvor bekanntgegeben, dass er und seine Anhänger sich aus den Protesten zurückziehen. Menschenrechtler haben den irakischen Sicherheitskräften in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen, mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Demonstranten vorzugehen.