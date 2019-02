18 Kohlekraftgegner, die am Montag in den Tagebauen Jänschwalde und Welzow-Süd Bagger besetzt hatten, sind in Untersuchungshaft genommen worden.

Fünf weitere Aktivisten ließ das Amtsgericht Cottbus gehen. Sie hatten ihre Namen preisgegeben, so dass kein Haftgrund mehr bestanden habe. Die übrigen Kohlegegner sollen bis zur Klärung ihrer Identität in Untersuchungshaft bleiben. Laut Staatsanwaltschaft verhinderten sie einen Abgleich ihrer Fingerabdrücke, indem sie ihre Fingerkuppen einritzten oder verklebten.



Die Gruppierung Ende Gelände kritisierte die Untersuchungshaft als unverhältnismäßig. Laut Gesetz könnte sie bis zu zwei Monate dauern. Den Kohlekraftgegnern wird wegen der Baggerbesetzung Hausfriedensbruch vorgeworfen.