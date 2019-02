Vor der Küste der Bahamas sind mindestens 28 Flüchtlinge aus Haiti ertrunken.

Wie die Behörden mitteilten, sank das Flüchtlingsboot bereits am Samstag zehn Kilometer vor der Küste. 17 Menschen hätten gerettet werden können und befänden sich in Polizeigewahrsam.



Die US-Botschaft in Haiti bestätigte die Opferzahl und warnte über den Kurzbotschaftendienst Twitter vor den Gefahren illegaler Migranten- und Schmuggeleinsätze.



Viele Haitianer versuchen, den verarmten Karibikstaat zu verlassen. Die Bevölkerung leidet unter Massenarbeitslosigkeit und einer hohen Inflationsrate.