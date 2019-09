Auf den Bahamas sind die Rettungseinsätze nach dem schweren Hurrikan "Dorian" angelaufen.

Helfer nutzten Boote und Jet-Skis, um Menschen aus Überflutungsgebieten zu holen. Dort sind viele Bewohner wegen der Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen. Die britische Royal Navy und mehrere Hilfsorganisationen versuchten, Nahrung und Medikamente zu den Überlebenden zu bringen. Die Behörden berichteten von großen Zerstörungen in vielen Gegenden der Inselgruppe. Bislang wurden sieben Todesopfer geborgen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass unter den Trümmern noch viel mehr Tote liegen.



Inzwischen bereiten sich die Menschen an der Südostküste der USA auf die Ankunft des Sturms vor, der von der höchsten Kategorie fünf auf zwei heruntergestuft wurde.