Auf den Bahamas ist nach dem Wirbelsturm "Dorian" eine erste Bilanz der massiven Zerstörungen gezogen worden.

Die Schäden belaufen sich einer Schätzung zufolge auf sieben Milliarden US-Dollar. Das damit befasste US-Analyse-Institut erklärte, die Auswirkungen des Wirbelsturms würden für die Menschen auf der Inselgruppe wohl noch viele Jahre zu spüren sein. Die Schätzung umfasst Schäden an Wohnhäusern sowie Gewerbe- und Industrieimmobilien, nicht aber an der Infrastruktur oder an Autos.



Mindestens 20 Menschen kamen durch die Folgen des Hurrikans ums Leben. Nach Angaben der Vereinten Nationen brauchen etwa 70.000 Menschen dringend Hilfe. Ganze Landstriche sind zerstört. Inzwischen haben erste Ausläufer des Wirbelsturms die Ostküste der USA erreicht.