Der iranisch-deutsche Germanist und Autor Bahman Nirumand setzt große Hoffnungen auf die Jugend in seiner Heimat.

Anlässlich des 40. Jahrestags der Islamischen Revolution sagte der 83-Jährige im Deutschlandfunk, die jungen Menschen im Iran sehnten sich nach Freiheit. Durch das Internet und die neuen Medien bekämen sie mit, was in anderen Teilen der Welt vor sich gehe. Dadurch entwickelten sie ganz andere Vorstellungen und Ideale, als von den Machthabern erwünscht. "Tatsächlich ist es den Islamisten nicht gelungen, das Land so zu islamisieren, wie sie es gewünscht haben", resümierte Nirumand.



Der in Teheran geborene Schriftsteller lebt in Berlin. Er floh drei Jahre nach der Islamischen Revolution nach Europa, um einer Verhaftung zu entgehen. Er hofft, irgendwann wieder in seine Heimat reisen zu können, auch wenn es heute ein anderes Land sei, in dem die Islamisten vor allem kulturell viel zerstört hätten.