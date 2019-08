Bei der Deutschen Bahn wird sich eine Projektgruppe heute mit Sicherheitsfragen befassen.

Der für Infrastruktur zuständige Vorstand Pofalla sagte der "Bild"-Zeitung, nach dem Tötungsdelikt in Frankfurt am Main solle geprüft werden, welche Möglichkeiten es gebe, die Bahn sicherer zu machen. Man werde mehrere Szenarien für Lösungen durchspielen, betonte Pofalla. Dabei sollten Effizienz, Machbarkeit und Kosten ermittelt werden.



Am Frankfurter Hauptbahnhof hatte ein Mann vor einer Woche eine Frau und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Das Kind starb.