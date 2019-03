Der in Wien verhaftete terrorverdächtige Iraker soll vier Anschläge auf Bahnstrecken geplant haben.

Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts geht es um drei Fälle in Bayern und einen in Berlin. Bislang war von zwei Anschlägen berichtet worden.



Bei zwei Anschlägen im Oktober und Dezember sollten quer über die Schienen gespannte Stahlseile Züge zum Entgleisen bringen. Verletzt wurde dabei niemand. Außerdem gehen die Ermittler den Angaben zufolge zwei Fällen mit Holz- und Eisenteilen nach.



Der 42-jährige Iraker, der den Angaben zufolge mit der Terrormiliz Islamischer Staat sympathisiert, war Anfang der Woche in Wien festgenommen worden. Ihm droht lebenslange Haft.