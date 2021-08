Die Deutsche Bahn hat die Gewerkschaft GDL aufgefordert, den Streik im Personenverkehr abzusagen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Der Personalvorstand der Bahn, Seiler, bestätigte am Nachmittag Medienberichte, wonach das Unternehmen bereit ist, eine Corona-Prämie zu zahlen. Über die Höhe machte er keine Angaben, dies wolle man am Verhandlungstisch mit der Gewerkschaft regeln. Es gebe jetzt aber keinen Grund mehr, nach dem Beginn des Streiks im Güterverkehr diesen ab morgen auch auf den Personenverkehr auszuweiten, so der Bahnsprecher.



Seiler räumte ein, von Seiten der Gewerkschaft habe man bisher keine Reaktion erhalten. Die GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, ab morgen auch im Regional- und Fernverkehr die Arbeit niederzulegen. In Berlin ist auch die S-Bahn davon betroffen. Im Güterverkehr wird bereits seit gestern gestreikt.

