Wegen fehlender Lokführer sind im Nahverkehr der Deutschen Bahn in diesem Jahr schon 3.900 Züge ausgefallen.

Das geht aus dem Entwurf eines Briefes an Verkehrsminister Scheuer hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. 2018 seien insgesamt 5.000 Pendlerzüge und S-Bahnen ausgefallen, weil es keine Lokführer gab. Man habe daher 1.500 Lokführer eingestellt und gehe davon aus, die Bedarfslücke noch in diesem Jahr schließen zu können. Die Bahn verweist in dem Schreiben darauf, dass DB Regio im Jahr 2018 über acht Millionen Zugfahrten durchgeführt habe.