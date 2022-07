Ein Sprecher sagte, die Ursache für den Defekt an der Oberleitung, der gestern zeitweise den kompletten Bahnverkehr lahmgelegt hatte, sei noch nicht bekannt. Erst am Abend fuhren wieder erste S-Bahnen unterirdisch in den Hauptbahnhof; später wurden einige der 16 oberirdischen Gleise für den Regional- und Fernverkehr freigegeben. Es kam zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Ersatzweise hielten Züge in Esslingen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.