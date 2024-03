Streik im Tarifkonflikt

Die Deutsche Bahn wirft der GDL fehlende Kompromissbereitschaft vor. (Archivbild) (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Weselsky selbst verteidigte im Deutschlandfunk das Vorgehen der Gewerkschaft. Auch der Kompromissvorschlag der Schlichter habe Punkte enthalten, die für die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer unannehmbar gewesen seien. Dabei sei es nicht nur um die Absenkung der Wochenarbeitszeit gegangen. Weselsky nannte unter anderem die Laufzeit des Vertrags. Diese wird in dem Schlichtungspapier für die Regelungen zum Entgelt mit 30 Monaten angegeben. Für die Arbeitszeitregelung soll die Übereinkunft bis zum 31.12.2027 gelten. Damit würde sie bereits enden, bevor die vereinbarte, zweite Arbeitszeit-Absenkung in Kraft treten würde. Das Papier liegt dem Deutschlandfunk vor.

GDL: Sind zu Kompromissen bereit

Zuvor hatte es Kritik an Weselsky gegeben, weil er den Aspekt der Wochenarbeitszeit auf einer Pressekonferenz falsch dargestellt hatte. Der GDL-Chef betonte, er habe nie gelogen. Er hatte zunächst von einem Denkfehler gesprochen, nun bezeichnete er seine Aussage als Versprecher.

Der GDL-Chef erklärte auch, grundsätzlich sei man zu Kompromissen bereit. Als Beispiel nannte er einen späteren Einstieg in die Absenkung der Arbeitszeit. An der 35-Stunden-Woche selbst hält Weselsky aber fest. Das sei wichtig, weil man hoffe, so wieder mehr Menschen zu Schichtarbeit zu bewegen. Der GDL-Chef will erst wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn die Deutsche Bahn "ihre starre Haltung aufgebe". Bis dahin werde es sogenannte Wellenstreiks geben, die nicht mehr wie bisher 48 Stunden im Voraus angekündigt würden.

Bahnsprecher Stauß nannte solche Streiks Gift für Fahrgäste und Verkehrswende. Bundesverkehrsminister Wissing sagte, es entstehe der Eindruck, dass Gründe zum Streiken gesucht würden. Eine Einmischung der Politik in den Tarifkonflikt lehnte Wissing aber ab.

Nur 20 Prozent der Züge fahren

Durch den Streik stehen große Teile des Nah- und Fernverkehrs still, auch S-Bahnen sind betroffen. Der Deutschen Bahn zufolge gibt es zwar einen Notfahrplan, aber im Fernverkehr könnten nur 20 Prozent der Züge fahren, hieß es. Im Regionalverkehr sind die Auswirkungen unterschiedlich. Die Bahn rät Fahrgästen, sich rechtzeitig vor Antritt ihrer Reise über ihre Verbindungen zu informieren.

Der Ausstand soll nach Angaben der Gewerkschaft GDL insgesamt 35 Stunden dauern, also bis morgen um 13 Uhr. Der Bahn zufolge soll der Notfahrplan aber den ganzen Freitag gelten. Erst am Samstag soll wieder das vollständige Zugangebot unterwegs sein. Es sei für das Wochenende deshalb von einem starken Nachholbedarf auszugehen. Für Fernzüge empfiehlt die Bahn deshalb Platzreservierungen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.