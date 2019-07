Der Gewinn der Deutschen Bahn ist in der ersten Jahreshälfte um mehr als ein Fünftel zurückgegangen. Während der Fernverkehr einen Passagierrekord verbucht, hat sich die Pünktlichkeit nicht verbessert.

Mit 757 Millionen Euro lag das operative Ergebnis um 22 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Staatskonzern in Berlin mitteilte. Der Umsatz stieg dagegen leicht auf rund 22 Milliarden Euro. Auch diese Kennzahl blieb unter den eigenen Planungen, wie der Nachrichtenagentur Reuters vorliegende Konzerndokumente zeigen. Ihnen zufolge investierte das Unternehmen im ersten Halbjahr mit 2,4 Milliarden Euro aus eigenen Mittel zwar mehr als im Vorjahr - das eigentlich geplante Ausgabenvolumen von drei Milliarden Euro wurde allerdings deutlich verfehlt. Finanzvorstand Doll betonte, bis zum Jahresende werde man ein Investitionsvolumen von 5,5 Milliarden erreichen - den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens.



Die Bahn hat nach wie vor Probleme bei der Pünktlichkeit und beim Service und wollte außerdem erheblich mehr in Fahrzeuge investieren. Die Pünktlichkeitsquote hat sich kaum verändert. Die Bahn gibt sie nun mit 77,2 Prozent an nach 77,4 Prozent im selben Zeitraum vor einem Jahr.

Neuer Passagierrekord im Fernverkehr

Probleme bereitet weiterhin der Güterverkehr, aber auch der Personen-Nahverkehr. Die Entwicklung dieser Geschäftsfelder sei "überwiegend angespannt", heißt es im Geschäftsbericht. Der Fernverkehr mit IC und ICE ist die Ausnahme: Hier wurde ein neuer Halbjahres-Passagierrekord mit fast 72 Millionen Reisenden verzeichnet. Auch der Gewinn stieg in diesem Bereich um neun Prozent.



Im Gesamtjahr will die Bahn einen Betriebsgewinn von gut 1,9 Milliarden Euro und einen Umsatz von über 45 Milliarden Euro erzielen.