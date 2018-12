Der Staatsschutz ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr in Berlin-Karlshorst.

Dort war an einer Bahntrasse ein Schaden an einer Oberleitung entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Wenig später wurden in der Nähe mehrere Beweismittel gefunden, darunter eine Flagge des so genannten Islamischen Staates und Schriftstücke in arabischer Sprache.



Wegen der Arbeit der Kriminaltechniker musste der Bahnverkehr zeitweise unterbrochen werden.



Die Polizei prüft nun, ob die Tat eine politische Motivation hatte und ob es einen Zusammenhang zum versuchten Anschlag auf einen ICE in Bayern im Oktober gibt.