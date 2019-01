Die Verbraucherzentralen fordern einfachere Möglichkeiten für Bahnkunden, Entschädigungen für unpünktliche oder ausgefallene Züge einzufordern.

Dafür müsse spätestens bis zum Sommer ein Erstattungsantrag per Online-Formular auf der Homepage der Deutschen Bahn möglich sein, betonte der Vorsitzende des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Müller. Privatbahnen machten dies bereits vor.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter verlangte mehr Verbindungen auch in abgelegeneren Regionen. Jede Großstadt ab 100.000 Einwohnern solle künftig einen Anspruch auf eine Fernverkehrsanbindung haben, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Bundesverkehrsminister Scheuer erwartet heute Spitzenvertreter der Deutschen Bahn zu Gesprächen über die Probleme des Staatskonzerns. Bahn-Chef Lutz soll dem Minister seine Pläne zur Reform des Unternehmens vorstellen. Dem Vernehmen nach will er unter anderem die Auslandstochter 'DB Arriva' verkaufen, um zusätzliches Geld für Investitionen in Züge und Schienennetz zu bekommen. Die Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund.