Bahnkunden können künftig im Fall von verspäteten Zügen auch online Geld zurückfordern.

Bisher mussten sie sich dazu postalisch mit einem Fahrgastrechte-Formular an das Unternehmen wenden oder persönlich ein Reisezentrum aufsuchen. Ab 1. Juni sei das nun per Smartphone mit wenigen Klicks in fünf Minuten erledigt, teilte Bahnchef Lutz mit. Für Online-Tickets werde es dann zusätzlich die Möglichkeit geben, Rückerstattungen über die Bahn-App geltend zu machen. Ab einer Stunde Verspätung überweist die Bahn ein Viertel des ursprünglichen Fahrpreises zurück, ab zwei Stunden ist es die Hälfte. Seit Jahren kritisierten Kunden das bisherige Prozedere als zu aufwendig. 80 Prozent aller Buchungen werden nach Konzernangaben inzwischen online abgewickelt.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.