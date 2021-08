Bei der deutschen Bahn entscheidet sich heute, ob es erneut einen Streik gibt.

Die Lokführergewerkschaft GDL gibt am Vormittag das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt. GDL-Chef Weselsky hatte im Vorfeld erklärt, er erwarte ein klares Votum von mehr als 90 Prozent für einen Arbeitskampf. Mindestens erforderlich sind 75 Prozent der gültigen Stimmen. Wann die Lokfürer gegebenenfalls streiken werden, ließ die Gewerkschaft bislang offen.



In den Tarifverhandlungen hatte die GDL unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten gefordert. Die Bahn bot eine ähnliche Erhöhung an, will diese jedoch unter anderem auf einen längeren Zeitraum verteilen.

