Die Deutsche Bahn will einem Medienbericht zufolge bis 2023 den Verkauf von Fahrkarten für den Fernverkehr an eigenen Automaten komplett aufgeben, um Kosten zu sparen.

Dafür solle der digitale Ticketvertrieb massiv ausgebaut werden, schreibt die "Stuttgarter Zeitung". Das Vorhaben sei Teil der "Agenda für eine bessere Bahn" von Bahnchef Lutz. Die Deutsche Bahn verkauft dem Blatt zufolge 140 Millionen Fernverkehrstickets pro Jahr. Mehr als 70 Prozent der Fahrkarten für ICE- und Intercity-Züge seien bereits digitale Tickets, die per Smartphone oder Computer gebucht würden, heißt es weiter. Für den Konzern sei der digitale Direktvertrieb über die App und das zentrale Internetportal profitabler als der Verkauf an den Automaten, die in vielen Bahnhöfen stünden und häufig defekt seien.