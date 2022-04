Bahnkunden gehen an einem Regionalzug entlang. (picture alliance / Markus Scholz)

Vor allem in den Ferienregionen sei mit großem Andrang zu rechnen, sagte der Vizevorsitzende des Gesamtbetriebsrats DB Regio, Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Um Verspätungen durch überfüllte Züge zu vermeiden, brauche es an Bahnhöfen in Touristengegenden zusätzliches Personal. Damde forderte außerdem mehr Sicherheitskräfte, um überfüllte Züge und Bahnsteige bei Bedarf räumen zu können.

Das von der Politik versprochene Neun-Euro-Ticket nannte er eine unglaubliche Kraftanstrengung für die Mitarbeiter in allen Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen. Es soll voraussichtlich am 1. Juni starten.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.