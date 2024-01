Die Deutsche Bahn glaubt an eine positive Einigung mit den Lokführern. (Archivbild) (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Die Verhandlungen sollen am 5. Februar beginnen. Bis zum 3. März gilt Friedenspflicht, bis dahin soll es also keine weiteren Streiks geben. Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen. Er fordere beide Tarifparteien auf, verantwortungsvoll an einer Lösung zu arbeiten, erklärte der FDP-Politiker. Die Streiks der letzten Tage seien eine enorme Belastung für die Bahnreisenden und die Unternehmen in Deutschland gewesen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte seit Mitte vergangener Woche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Ursprünglich sollte der Ausstand bis heute Abend dauern; nach der Vereinbarung neuer Gespräche ging er vorzeitig am Morgen zuende. Der Zugverkehr läuft inzwischen wieder nach dem regulären Fahrplan, allerdings kann es noch zu vereinzelten Einschränkungen kommen, wie die Bahn mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.