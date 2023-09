Nach Einführung des Deutschlandtickets

Bahn plant Investitionen in den Nahverkehr

Die Deutsche Bahn will zwölf Milliarden Euro in den Nahverkehr investieren. Das teilte das Unternehmen im Vorfeld einer Branchenmesse mit, die von der Bahn ausgerichtet wird und ab morgen in Berlin beginnt. Demnach sollen elf Milliarden Euro in neue Züge fließen und 900 Millionen in moderne Busse.

04.09.2023