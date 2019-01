Grünen-Fraktionschef Hofreiter schlägt vor, für eine Sanierung der Bahn Einnahmen aus der Lkw-Maut zu verwenden.

Außerdem könnten zusätzliche Mittel durch den Abbau von Diesel-Subventionen freiwerden, sagte Hofreiter der "Saarbrücker Zeitung". Damit sollten das Schienennetz wieder in Schuss gebracht und der Wagenpark modernisiert werden. Weiter erklärte Hofreiter, die Ausgaben des Bundes für die Bahn müssten von derzeit fünf Milliarden Euro kurzfristig verdoppelt und mittelfristig vervierfacht werden.



Heute trifft sich Bundesverkehrsminister Scheuer zum bereits dritten Mal in diesem Monat mit den Spitzen der Deutschen Bahn. Diesmal soll neben der künftigen Finanzierung auch um Verbesserungen in den Strukturen des Konzerns gehen.