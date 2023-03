Warnstreik am Montag

Am Montag soll der gesamte Fernverkehr eingestellt werden. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben für Montag einen bundesweiten Warnstreik im Verkehrswesen angekündigt. Wie beide Organisationen in Berlin mitteilten, sind der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn betroffen. Auch der öffentliche Nahverkehr sowie zahlreiche Flughäfen, die Autobahngesellschaft und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sollen bestreikt werden.

Mit den Aktionen will Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen erhöhen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die EVG hatte in der vergangenen Woche ein erstes Angebot der Bahn abgelehnt. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn.

