Der Bahn-Beauftragte der Bundesregierung, Ferlemann, glaubt nicht an eine schnelle Lösung des derzeitigen Tarifkonflikts.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium sagte in Berlin, der Lokführergewerkschaft GDL gehe es formal zwar um Löhne, in Wirklichkeit aber um andere Ziele wie das Tarifrecht oder den inneren Aufbau der Bahn. Dies aber seien politische Ziele, für die in Deutschland nicht gestreikt werden dürfe.



Der Tarifexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Lesch, wertete die Auseinandersetzung im Deutschlandfunk als Machtkampf mit der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Diese verliere regelmäßig Mitglieder, während die kleinere GDL sich derzeit bemühe, zur Mehrheitsgewerkschaft zu werden. Die Politik müsse sich nun Gedanken über ein neues Arbeitskampfrecht machen.



Auch der EVG-Vorsitzende Hommel, sprach von einem politischen Arbeitskampf. Er sagte im Deutschlandfunk, die GDL wolle seine Gewerkschaft aus dem Unternehmen verdrängen, habe sich aber verzockt und müsse mit den Konsequenzen leben.

GDL weist Vorwurf zurück

GDL-Chef Weselsky weist den Vorwurf allerdings zurück, dass es bei dem Tarifkonflikt um einen Konkurrenzkampf der Gewerkschaften geht. Er sagte gestern im Deutschlandfunk, das sei ein Märchen von "Lügenbaron Seiler". Gemeint war Bahn-Personalvorstand Seiler.



Das Tarifeinheitsgesetz schreibt vor, dass in einem Betrieb der Tarifvertrag mit jener Gewerkschaft gilt, die dort die meisten Mitglieder hat. Die Deutsche Bahn hat rund 300 einzelne Betriebe.

Weiter Zugausfälle und Verspätungen

Wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kommt es weiter zu Zugausfällen und Verspätungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gelten heute - wie bereits gestern - Ersatzfahrpläne. Man habe heute allerdings mehr Fernzüge einsetzen können als gestern. Es seien weitere Reserven mobilisiert worden. Nach wie vor ist der Osten stärker vom Ausstand betroffen als der Westen. Der Streik soll bis in die kommende Nacht dauern. Über das weitere Vorgehen will die GDL in der nächsten Woche entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.