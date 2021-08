Angesichts drohender Streiks bei der Deutschen Bahn hat Bundesverkehrsminister Scheuer die Tarifparteien zur Besonnenheit aufgerufen.

Er sagte der Welt am Sonntag, man brauche jetzt ein Miteinander. Die Corona-Pandemie habe die Bahn hart getroffen. Die Lokführergewerkschaft GDL will am Dienstag das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekanntgeben. Gewerkschaftschef Weselsky rechnet mit einer Zustimmung oberhalb von 90 Prozent für den Arbeitskampf, wie er der Zeitung sagte.



Die "Bild am Sonntag" berichtet, dass die Bahn bereits an einem Notfahrplan arbeite. Im Falle eines Streiks müssten demnach 860 Fernverkehrszüge und bis zu 21.000 Regionalzüge und S-Bahnen umdisponiert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.