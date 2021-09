Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL gibt es offenbar Bewegung.

Beide Seiten kündigten für den Vormittag in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz an, wo sie sich zum Stand der Verhandlungen äußern wollen. In den vergangenen Tagen hätten intensive Gespräche stattgefunden, hieß es. Details sind noch nicht bekannt. - Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Zuvor hatte die GDL dreimal den Bahnverkehr bestreikt, zuletzt fast eine Woche lang.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.