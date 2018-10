Bei der Deutschen Bahn haben die Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten begonnen.

Zum Auftakt trafen sich in Berlin die Delegationen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn. Für morgen sind Gespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL geplant. Beide Gewerkschaften verlangen 7,5 Prozent mehr Geld. Außerdem geht es um Verbesserungen bei den Urlaubs- und Arbeitszeiten. Die Bahn will vor allem vergleichbare Abschlüsse erzielen. Weitere Verhandlungstermine in den kommenden Wochen sind bereits vereinbart.