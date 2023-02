Energiekrise

Kohlezüge haben seit 2022 Vorrang auf deutschen Schienen, um die Energieversorgung zu sichern. (Imago /Gottfried Czepluch)

Seit Oktober vergangenen Jahres werden demnach täglich im Durchschnitt 30.000 Tonnen Kohle von den Seehäfen der Nordsee zu rund 15 Kohlekraftwerken in ganz Deutschland transportiert. Nennenswerte Beeinträchtigungen des Personenverkehrs blieben dabei aus, teilte die Bahn mit. Nach Angaben des Konzerns wurde die Kohle-Transportmenge in der Folge des Ukrainekriegs verdoppelt. Über 1000 Kohlewaggons, die zuvor abgestellt waren, wurden dafür wieder in Betrieb genommen. Ebenso wird vermehrt Öl auf der Schiene transportiert.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.